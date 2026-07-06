L’indiscrezione: preparatore portieri Juve, avanza Marco Savorani

06/07/2026 | 23:01:03

Marco Savorani ha lasciato l’Atalanta, è stato un eccellente preparatore dei portieri e ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Marco Carnesecchi. Savorani si è congedato con un messaggio social, ma non resterà inattivo. Ha avuto diverse proposte, soprattutto quella della Juventus: Spalletti lo conosce bene per aver lavorato recentemente con lui con la Nazionale. Savorani sta valutando, si può andare fino in fondo.

Foto: X Juventus