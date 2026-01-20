L’indiscrezione: Prati-Genoa in stand by. C’è ancora il Bologna con il Torino

20/01/2026 | 23:40:27

Matteo Prati potrebbe lasciare Cagliari nei prossimi giorni, aveva avuto un contatto diretto con Daniele De Rossi che gli aveva espresso il gradimento e che intanto aspetta il via libera per Baldanzi. Ma in giornata c’è stata una frenata sulla formula tra Genoa e Cagliari, l’affare è entrato in una fase di stand-by. Resiste il Torino in azione dal 21 dicembre, ma con i dubbi già raccontati su Anjorin per uno scambio, confermiamo l’interesse del Bologna per Prati.

Foto: sito Cagliari