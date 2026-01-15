L’indiscrezione: Prati, ci hanno provato Bologna e Genoa. Ma il Torino…

Matteo Prati può lasciare il Cagliari nei prossimi giorni, confermando la nostra notizia dello scorso 23 dicembre quando avevamo svelato il forte interesse del Torino. E abbiamo anche raccontato come Anjorin sia nei radar del club di Giulini, dopo le valutazioni fatte sui suoi recenti infortuni ma il profilo piace a Pisacane. Sarà importante trovare gli incastri sulla formula visto che il Torino aveva concordato con l’Empoli un’operazione con l’Empoli che prevede l’obbligo di riscatto per poco più di 4 milioni. E si sta lavorando in tal senso. Negli ultimi giorni hanno chiesto notizie di Prati sia il Bologna che il Genoa, ma il Torino è in vantaggio.

foto sito cagliari