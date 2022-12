L’indiscrezione: Praet e il Toro, quella lunga rincorsa da agosto

Dennis Praet resta un obiettivo molto concreto del Torino. La scorsa estate vi avevamo raccontato come la trattativa con il Leicester, sfumata proprio in extremis, sarebbe ripresa in vista della sessione invernale. E così sarà. Il Torino ci sta lavorando già da diversi giorni, spera di poter trovare stavolta gli accordi definitivi con il club inglese, per Juric resta sempre la priorità assoluta. A maggior ragione se dovesse partire Lukic, in scadenza nel 2024 e con poche chance di rinnovo: possibile uno scambio con la Roma che coinvolga Kumbulla.

Foto: Instagram Praet