La Triestina è stata fin qui protagonista di un mercato molto importante. Ma probabilmente ci sarà un cambio di rotta per il portiere, sta per saltare l’accordo con il Monza per Eugenio Lamanna in virtù di una certa distanza sull’ingaggio. E la Triestina ha ormai deciso di andare su Matteo Pisseri, 31 anni il prossimo 21 novembre, in uscita dall’Alessandria.

Foto: Sito Alessandria