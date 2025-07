L’indiscrezione: portiere e vice Di Lorenzo, le ultime sul Napoli

09/07/2025 | 23:30:29

Il Napoli prenderà un portiere, ma non abbiamo conferme su Noah Atubolu, specialista del Friburgo con una valutazione non lontana dai 20 milioni. Il Napoli non ha intenzione di spendere quella cifra per un vice Meret, possibile che arrivi uno specialista più esperto e comunque affidabile (come anticipato, è stato proposto lo svincolato Rui Patricio). Arriverà un vice Di Lorenzo e vanno avanti i discorsi con il Siviglia per Juanlu Sanchez, le distanze si stanno assottigliando nella speranza di arrivare presto alla definitiva quadratura.

