L’indiscrezione: Pordenone, vertice con Rastelli per la firma

Massimo Rastelli sarà il nuovo allenatore del Pordenone. Ormai non ci sono più dubbi, prenderà il posto di Paci che paga un disastroso avvio di campionato. Proprio in questi minuti l’ex tecnico della Spal è atteso per firmare il contratto con il suo nuovo club. Previsto un impegno biennale, il Pordenone cercherà in queste ultime ore di mercato alcuni rinforzi che possano migliorare la qualità della squadra.

Foto: Sito ufficiale Cremonese