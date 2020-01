Gaetano Monachello lascerà il Pordenone ma bisogna trovare una soluzione di suo gradimento che per il momento non c’è. Il Pordenone prenderà un attaccante: il primo nome in lista è quello di Stefano Moreo in uscita da Empoli, mentre Falcinelli difficilmente lascerà Perugia. Alternativa Bocalon, non più intoccabile a Venezia.