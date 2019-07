L’indiscrezione: Pogba-Real e Milinkovic-United, tutto in sette giorni

Paul Pogba è il grande obiettivo del Real Madrid. Zidane ha chiesto l’ultimo sforzo a Florentino Perez, un grande investimento per arrivare al francese, un colpo che consentirebbe alle Merengues di fare un altro importante salto di qualità. Il Real vorrebbe chiudere l’affare (non inferiore ai 160 milioni) già nei prossimi giorni, per consentire all’ex Juve di mettersi subito a disposizione di Zizou. Il Manchester United, dal canto suo, ha già individuato il sostituto di Pogba: in cima alla lista c’è Milinkovic-Savic, una pista che vi avevamo raccontato giorni fa. Per il serbo, lo United è disposto a spingersi fino a 80 milioni di euro più bonus (alcuni facili, altri meno) per arrivare a 90, mentre per il giocatore pronto un ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione. Una doppia operazione che potrebbe arrivare alla fumata bianca nel giro di una settimana, anche considerato che il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto.

