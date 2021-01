L’indiscrezione: Pisacane-Lecce, sì. Tramoni-Reggina, lavori in corso

Fabio Pisacane libero verso il Lecce, come vi avevamo anticipato diversi giorni fa.

Ci aveva provato lo Spezia, con una certa insistenza, ma Giulini non lo avrebbe liberato per la Serie A, a maggior ragione per un club che sta facendo meglio del Cagliari. Pisacane firmerà un contratto di un anno e mezzo. Intanto, il Cagliari ha raggiunto l’accordo con la Reggina per il prestito dell’esterno sinistro francese Matteo Tramoni, classe 2000.

Il club ha dato il via libera, il diretto interessato vuole pensarci perché in Sardegna c’è anche il fratello. Ma la trattativa può sbloccarsi nel giro di pochi giorni.

Foto: Sito Cagliari