L’indiscrezione: Pisa, contatti diretti con la Fiorentina per Nzola

23/07/2025 | 23:45:09

Il Pisa non riesce a sbloccare Simone, ci riproverà, ma nel frattempo deve giocoforza valutare altre soluzioni. In giornata ci sono stati contatti per M’Bala Nzola, di proprietà della Fiorentina, un sondaggio per conoscere costi e condizioni. Il club viola ha dato apertura, ma sarà fondamentale la partecipazione al pagamento di una parte congrua dell’ingaggio. Per Nzola c’è stato qualche sondaggio dall’estero, ma non ancora concreto.

Foto: Instagram Nzola