L’indiscrezione: Pippo Inzaghi-Pisa, grande impresa. Ma futuro da chiarire

15/05/2025 | 23:30:25

Pippo Inzaghi ha realizzato un’altra grande impresa. La promozione del Pisa in Serie A entra nella galleria delle sue prodezze da allenatore, un percorso ben fatto e la mano ferma di Pippo che ha dato da subito un’identità vincente alla squadra nerazzurra. E ora? Il suo futuro va valutato con attenzione, a prescindere dalle giuste considerazioni di Corrado e dei dirigenti del Pisa che hanno sottolineato come Inzaghi sia legato da un contratto pluriennale. Le ambizioni del club sono fuori discussione, le possibilità di investire anche, ma servirà un confronto per fare in modo che combacino le reciproche aspettative. Per il momento non ci sono certezze, situazione da seguire.

Foto: Instagram personale