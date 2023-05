L’indiscrezione: Pineto, la coppia Colavitto-Di Giuseppe per la prima storica Serie C

Il Pineto ha vinto il campionato di D e disputerà il primo torneo di Serie C della sua storia. La società è al lavoro per scegliere allenatore e direttore sportivo, ci sono due favoriti: per la panchina Gianluca Colavitto, negli ultimi due stagioni sulla panchina dell’Ancona, mentre la poltrona di ds dovrebbe essere affidata a Marcello Di Giuseppe in uscita da Latina.

Foto: Twitter