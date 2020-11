L’indiscrezione: Pillon è a Trieste per firmare il contratto

La Triestina cambia. Era chiaro da sabato pomeriggio quando Bepi Pillon , a sorpresa, aveva detto sì e non avrebbe preso in considerazione la proposta del Pescara che poi è andata su Breda. Il club aveva deciso di cambiare indipendentemente dal risultato di ieri a Carpi (è finita 2-2 con la Triestina due volte in vantaggio) e così provvederà all’esonero di Carmine Gautieri. In questi minuti Pillon, arrivato a Trieste, sta per incontrare i nuovi dirigenti (dopo il summit blindato di qualche giorno fa) per la firma sul contratto.