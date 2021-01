L’indiscrezione: Pettinari-Cremonese si sblocca. Trotta-Cosenza, conferme

Stefano Pettinari dal Lecce alla Cremonese, siamo molto vicini. La telenovela sta per finire, l’attaccante in scadenza è sul punto di diventare il nuovo specialista di Pecchia. Il Lecce ha abbassato le pretese, stupisce che al rientro da Trapani non gli sia stato prolungato il contratto. Confermato quanto vi avevamo raccontato qualche giorno fa: Marcello Trotta, attualmente in prestito al Famalicao ma di proprietà del Frosinone, sta per diventare il nuovo attaccante del Cosenza. Lo stesso club rossoblù ha fatto una proposta a Romulo e conta di accogliere l’esterno Gerbo dopo il prossimo turno di campionato.

Foto: Facebook