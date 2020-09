L’indiscrezione: Pescara, via libera del Benevento per Vokic

Dopo Bocchetti e Asencio, il Pescara chiude un altro colpo. È arrivato il via libera del Benevento per il prestito del centrocampista sloveno Dejan Vokic, classe 1998. Dopo una lunga trafila nel Maribor, Vokic aveva maturato altre esperienze per poi arrivare a Benevento nel febbraio 2019. Ora un’importante opportunità a Pescara.

Foto: sito Pescara