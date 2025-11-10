L’indiscrezione: Pescara, valutazioni in corso su Vivarini

10/11/2025 | 10:20:41

Il Pescara non è contento di Vincenzo Vivarini, e non potrebbe essere diversamente se consideriamo il rendimento, le valutazioni sono in corso. Per il momento non è stato deciso di procedere all’esonero, ma la fiducia è in chiaro ribasso. La squadra non riesce ad avere continuità, soprattutto non ha il furore agonistico che dovrebbe avere in un campionato come quello di Serie B. Il Pescara non ha ancora sciolto le riserve, ma con la sosta in arrivo vuole riflettere bene. E non è soddisfatta del rendimento di Vivarini.

Foto: Instagram Vivarini