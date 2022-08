L’indiscrezione: Pescara, in arrivo Ghion e Kolaj

Doppio colpo in arrivo del Pescara, entrambe le operazioni in chiusura con il Sassuolo. Si tratta del centrocampista Ghion (gli abruzzesi sono in chiaro vantaggio sul Catanzaro) e dell’attaccante Kolaj, entrambi sul punto di indossare la maglia del Pescara.

Foto: logo Pescara