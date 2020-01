L’indiscrezione: Pescara comunicato l’esonero a Zauri. Gli scenari 

Pochi minuti fa il Pescara ha comunicato a Luciano Zauri quanto lo stesso allenatore aveva immaginato sin da ieri: l’esonero è stato ormai sancito dai risultati ritenuti non all’altezza. La squadra sarà momentaneamente affidata a Nicola Legrottaglie, tecnico della Primavera, in attesa di una decisione definitiva. Scartato Stellone, in ribasso Pillon, avanza la candidatura di Gigi Di Biagio, ma sara il presidente Sebastiani a sciogliere presto le riserve.

Foto: sito Pescara