L’indiscrezione: Pescara, c’è Jacopo Sardo per il centrocampo

03/01/2026 | 11:46:24

Il Pescara vuole rinforzarsi nella finestra di mercato di gennaio. Si sta avvicinando sempre più al difensore centrale Dellavalle che lascerà Modena e rientrerà al Torino per poi andare in Abruzzo, ma c’è un’altra trattativa in stato avanzato. Per il centrocampo Jacopo Sardo è sempre più vicino al Pescara, esiste una base di intesa con il Monza per il prestito del classe 2005 cresciuto nella Lazio e già nei prossimi giorni è atteso il via libera.

Foto: logo Pescara