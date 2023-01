L’indiscrezione: Perugia, domani incontro per Faticanti

Il Perugia cerca un centrocampista che giochi davanti alla difesa e lo ha individuato in Giacomo Faticanti, classe 2004, capitano della Primavera della Roma. Domani ci sarà un incontro per definire l’operazione, in queste ultime ore il Perugia ha scavalcato la concorrenza e conta di chiudere.

Foto: twitter Perugia