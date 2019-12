L’indiscrezione: Perin libera Marchetti. E il Pescara aspetta. Ma Radu paga (ingiustamente) colpe non sue

L’arrivo imminente di Mattia Perin porterà il Genoa a fare una scelta definitiva sui portiere. Verrà valutata la posizione di Radu che non aveva fatto certo male in questa prima parte di stagione: l’idea è quella di trattenerlo ma bisogna capire quali saranno le valutazioni del diretto interessato e cosa ne pensa l’Inter proprietaria del cartellino. Di sicuro il Genoa non ha rispettato troppo Radu che paga colpe non sue. Andrà via Federico Marchetti che ha ricevuto qualche proposta, la più pressante quella del Pescara che aspetta una risposta. Ricordiamo che Marchetti ha un contratto in scadenza.

Foto: Twitter personale Perin