L’indiscrezione: perché Alajbegovic non è la prima scelta della Roma

02/06/2026 | 23:35:54

Pubblicità progresso. Torniamo su Alajbegovic, l’indiscutibile talento classe 2007 che il Bayer Leverkusen valuta una trentina di milioni. Possiamo ribadire quanto svelato nei giorni scorsi: malgrado venga accostato alla Roma un giorno sì e l’altro pure, possiamo aggiungere che non si tratta della prima scelta del club e che difficilmente lo diventerà. Tutto questo perché la Roma ha intenzione di riversare altrove il tesoretto almeno per il primo colpo, vuole gente più pronta e non a caso ha messo Greenwood in cima alla lista, pur sapendo che c’è concorrenza. Quella di Alajbegovic sembra la stessa storia di Scamacca che era stato accostato alla Roma senza che ci fosse una trattativa. E che l’Atalanta ha intenzione di confermare e blindare.

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