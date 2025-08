L’indiscrezione: per Coco il Torino vuole 20 milioni (bonus compresi)

05/08/2025 | 23:14:28

Il difensore centrale Coco viene sistematicamente messo sul mercato, ma il Torino non ha tutta questa voglia di cederlo. Meglio: se arrivasse una proposta davvero vicina ai 20 milioni, bonus compresi, allora un pensiero verrebbe fatto perché ci sarebbe un guadagno importante rispetto all’operazione della scorsa estate. Per questo motivo il Torino ha sondato Idzes del Venezia (occhio anche al Sassuolo come raccontato in esclusiva pochi giorni fa), l’idea è quella di cautelarsi in presenza di una mega offerta dall’estero. Altrimenti il Torino, in presenza di Coco, difficilmente valuterà altre opzioni, comprese le altre soluzioni all’estero.

Foto: Instagram Coco