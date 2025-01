L’indiscrezione: Pelmard è già in Spagna, firmerà con il Las Palmas

L’avventura di Andy Pelmard a Lecce è alle spalle. Il terzino destro classe 2000, arrivato in prestito la scorsa estate dal Clermont Foot, lascerà il Salento dopo le vicissitudini dello scorso dicembre per motivi extra-calcistici. Da quel momento il rapporto è diventato insanabile, adesso Palmard ha ormai trovato gli accordi per ripartire dal Las Palmas, la trattativa è in dirittura d’arrivo. Il difensore è già in Spagna per la firma.

Foto: Instagram Lecce