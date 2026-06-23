L’indiscrezione: Pecorino-Avellino, avanti tutta. Operazione in chiusura

23/06/2026 | 10:40:25

Emanuele Pecorino nuovo attaccante dell’Avellino. Una nostra esclusiva addirittura del 4 maggio (quando il club irpino pensava di poter confermare Ballardini in panchina) che sta per andare in porto. L’Avellino ha una trattativa in stato avanzato con la Juventus, siamo davvero in chiusura. Pecorino era una prima scelta, lui e Artistico. Per quest’ultimo la Lazio vuole fare cassa e cederlo a titolo definitivo per una cifra importante, nel caso di Pecorino (non riscattato dal Sudtirol) le condizioni sono quelle giuste per andare alla definizione della trattativa.

Foto: Instagram Pecorino