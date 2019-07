L’indiscrezione: Pecini, la firma con la Samp come premio all’anno “orribile”

Riccardo Pecini è reduce da un anno orribile: la retrocessione con l’Empoli e alcune accuse a suo carico molto gravi. Non entriamo nel merito, gli auguriamo di ristabilire la verità, ma per capire come funzione nel nostro calcio meritocratico (?) il “premio” alla sua stagione orribile è la firma con la Sampdoria, attesa nelle prossime ore. Intesa per un anno, Pecini rientra dalla finestra dopo aver chiesto – appena un anno fa – di andar via per mettersi in proprio. Con risultati sotto gli occhi di tutti…

Foto: zimbio