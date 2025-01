L’indiscrezione: Patric, buone notizie da Barcellona. Ghilardi pista fredda

Il consulto a Barcellona ha portato buone notizie per la Lazio. Patric si è fatto visitare dopo i problemi al tendine del malleolo, i controlli hanno scongiurato l’ipotesi di un intervento. Per questo motivo Patric potrà forzare per un rientro in tempi moderatamente rapidi, non esiste più la necessità di prendere un altro difensore centrale. E comunque c’è sempre stata freddezza nei riguardi di Ghilardi, attualmente a Verona proposto nei giorni scorsi.

Foto: Instagram Lazio