L’indiscrezione: Parma, stretta finale per Vazquez. E Conti pronto per le visite

Ilvuole prendere due esterni offensivi, dopo le ammissioni di Carli su, classe 1989, siamo ormai alla stretta finale. Vazquez ha un contratto in scadenza con il Siviglia, il Parma gli propone due anni e mezzo, siamo vicinissimi alla svolta. Mentreè pronto per le visite con il club emiliano dopo la fumata bianca in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni con percentuale su futura vendita a favore del Milan.