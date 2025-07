L’indiscrezione: Parma, offerti 8 milioni per Ndiaye. Le ultime su Reina

28/07/2025 | 18:52:15

Il Parma deve prendere due difensori centrali, due a maggior ragione se andasse via Leoni, intanto ha presentato un’offerta di 8 milioni per Abdoulaye Ndiaye, senegalese classe 2002 in forza al Troyes. Confermate le indiscrezioni francesi dei giorni scorsi, ribadite stamattina da qualche quotidiano. La richiesta è di superiore di un paio di milioni, ci sono le condizioni -anche con i bonus – per arrivare agli accordi. Il Parma continua a seguire Goglichidze (che ha proposte dall’estero) in uscita da Empoli. Vanno avanti i discorsi con il Borussia Dortmund per Giovanni Reyna: la richiesta è di 8 milioni più bonus, il Parma si sta avvicinando.

FOTO: Insagram Reyna