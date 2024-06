L’indiscrezione: Parma, nuovi contatti per Cambiaghi

Il Parma ha puntato Nicolò Cambiaghi e spera di poter anticipare una concorrenza comunque importante. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’Atalanta per l’esterno offensivo classe 2000 rientrato per fine prestito dopo una buonissima stagione a Empoli. Il Parma ci sta provando pronto a investire la cifra necessaria per arrivare alla fumata bianca.

Foto: Twitter Empoli