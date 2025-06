L’indiscrezione: Parma, conferme su De Rossi. I possibili scenari

13/06/2025 | 23:30:09

Daniele De Rossi ha voglia di rientrare presto in pista, malgrado un contratto in essere con la Roma. E il Parma lo sta valutando sempre più con maggiore attenzione, dopo quanto vi avevamo rivelato due giovedì fa, nelle ore dell’addio di Chivu destinato all’Inter. De Rossi ha sperato fino all’ultimo di sorpassare gli altri candidati per la panchina della Nazionale, ma con chance mai in deciso rialzo. Sullo sfondo la Cremonese. Il Parma aveva sondato e mai incontrato Vanoli, è stato proposto Palladino ma fin qui senza sviluppi, resiste qualche pista ester senza grosse impennate nelle ultime ore. Ecco perché tra De Rossi e il Parma la partita resta apertissima.

