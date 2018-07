L’indiscrezione: Paredes, voglia matta di Serie A. Proposto nuovamente all’Inter (e non solo)

Leandro Paredes ha una voglia matta di Serie A. Il centrocampista argentino, sotto contratto con lo Zenit San Pietroburgo fino al 2021, vorrebbe tornare in Italia dopo la positiva esperienza con le maglie di Chievo, Empoli e Roma. Nelle scorse ore Paredes è stato nuovamente proposto all’Inter, a caccia di un rinforzo per la mediana. Una pista che per il momento non è entrata nel vivo, ma comunque da monitorare con attenzione, a maggior ragione considerato che sabato 21 luglio Inter e Zenit si incontreranno a Pisa per sfidarsi in amichevole. Non è tutto: lo specialista argentino è stato proposto – tra le tante altre – anche al Milan, che valuterà la fattibilità dell’operazione. Paredes, voglia matta di A…

Foto: sport.ru