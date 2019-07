L’indiscrezione: Paolo Fernandes atteso a Perugia per visite e firme

Paolo Fernandes è atteso a Perugia per firmerà il contratto che lo legherà al club umbro. Per il centrocampista offensivo spagnolo classe 1998 di proprietà del Manchester City sono stati raggiunti tutti gli accordi, manca soltanto l’aspetto formale che verrà perfezionato nelle prossime ore con visite e firma. Il giocatore è reduce da due stagioni trascorse al Nac Breda in Eredivisie.

Foto: Mancity.com