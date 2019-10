L’indiscrezione: panchine Genoa e Samp, le ultime

Stefano Pioli è il primo nome per la panchina della Samp, gli stessi calciatori blucerchiati si aspettano una svolta in tal senso. Iachini è in lizza, ma Pioli è davanti in queste ore. E se potesse scegliere, l’ex Inter metterebbe la Samp dinanzi al Genoa che lo ha cercato e che vede sempre più in difficoltà Andreazzoli dopo l’ennesima sconfitta contro il Milan. La parola a Preziosi che di solito, in situazioni del genere durante la sosta, cambia allenatore senza alcun tipo di scrupolo. Ma la sua prima scelta si è evaporata, avrebbe voluto e vorrebbe Gattuso, in cambio ha ricevuto un secco no. Pioli potrebbe scegliere la Samp, Nicola resta un autorevole candidato, qualcuno ha proposto Di Biagio (che potrebbe accasarsi in B) senza successo. E la stessa affascinante opzione Thiago Motta non convince fino in fondo. Palla a Preziosi, dunque. Andreazzoli sa di aver perso la fiducia, resterebbe solo se il successore non convincesse in pieno e quindi bisogna aspettare.

Foto: Sampdoria Twitter