L’indiscrezione: panchine Fiorentina e Sampdoria, gli aggiornamenti

Vincenzo Italiano alla Fiorentina: una cosa possiamo dire, ovvero che alla fine la trattativa andrà in porto. Vedremo la tempistica, possibile che il club viola sia costretto a pagare la penale, oggi è stata un’altra giornata di confronti, dialoghi, riflessioni. E’ normale che la proprietà americana dello Spezia non voglia cedere sulle contropartite, ecco perché diciamo che male che dovesse andare, la Fiorentina verserà il milione che serve per liberarlo.

Aggiornamenti Samp: restiamo sempre sulla posizione che i dubbi di Giampaolo, al momento non certo svaniti, possano spianare la strada a D’Aversa. Magari in coppia con il direttore sportivo Faggiano e malgrado la presenza di Osti. Ma per Ferrero la vicenda allenatore è diventata quasi uno sfinimento, magari non immaginando che ai tifosi blucerchiati andrebbe dato un messaggio diverso. Purtroppo non è una novità.

