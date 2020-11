L’indiscrezione: panchine B, Dionigi no all’Ascoli, avanza Coppitelli. Tedino ai saluti

Anche Davide Dionigi, dopo Marco Baroni, non ha preso in considerazione la proposta di un ritorno sulla panchina dell’Ascoli. Evidentemente non c’erano i presupposti dopo le incomprensioni a seguito della salvezza della scorsa stagione. Adesso gli intermediari vicini alla proprietà hanno proposto Federico Coppitelli, ex Primavera Toro, e in cerca di riscatto. Cambio vicino in casa Entella: Tedino paga un rendimento deludente e un pareggio in doppia superiorità numerica ad Ascoli. Il candidato è Vivarini, lo stesso in lizza con Tedino la scorsa estate prima che la Virtus decidesse di andare sull’ex Palermo ora vicino all’esonero. In lizza anche Longo, ma la prima scelta è Vivarini.