L’indiscrezione: panchina Vicenza, sempre più Fabio Gallo

19/06/2025 | 13:54:50

Fabio Gallo, un nome a sorpresa dello scorso 4 giugno e che adesso si può materializzare per la panchina del Vicenza. Oltre due settimane fa, come raccontato in esclusiva, c’era anche il Catania che poi ha deciso di confermare Toscano. Nel frattempo il Vicenza è tornato su quella che era una prima scelta, dopo aver battuto altre piste. Tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana si può arrivare alla definizione: serve prudenza perché Gallo deve risolvere con la Virtus Entella prima di siglare il contratto biennale con il nuovo club, ma la strada è tracciata.

FOTO: X Vicenza