Il Venezia deve individuare l’allenatore che prenderà il posto di Paolo Vanoli, tenendo conto che bisognerà perfezionare tutti gli accordi per il trasferimento al Torino. In giornata c’è stato un incontro con Salvatore Bocchetti, vedremo con quali sviluppi. In lista resiste Marco Zaffaroni, apprezzato dal direttore sportivo Antonelli.