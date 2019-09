L’indiscrezione: panchina Triestina, problemi anche per Sottil. Gli aggiornamenti

Dopo il mancato accordo con Bepi Pillon per questioni economiche, la Triestina è ancora a caccia del nuovo

allenatore. Anche i discorsi con Andrea Sottil non hanno portato a un impulso, considerato l’impegno contrattuale in essere con il Catania e i numerosi uomini dello staff. A questo punto, anche la soluzione

Sottil potrebbe essere una pista non praticabile, in tal caso potrebbe tornare in corsa Gautieri con

Agostinelli più defilato. Ma non possono essere escluse sorprese, considerato che il club sta valutato con

attenzione qualsiasi ipotesi. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Princivalli, si tratta soltanto di

capire se andrà in panchina nel turno infrasettimanale contro l’Arzignano oppure se sarà individuata un’alternativa entro mercoledì.

Foto: sito ufficiale Catania