L’indiscrezione: panchina Triestina, avanza Michele Santoni

La Triestina sta individuando l’allenatore della prossima stagione dopo l’eliminazione dai playoff, ai titoli di coda l’avventura di Roberto Bordin. Avanza la candidatura di Michele Santoni, classe 1980, attualmente in carica con gli olandesi del Dordrecht e che in passato è stato collaboratore di Massimo Rastelli a Cagliari. I discorsi stanno andando avanti da qualche giorno, non siamo ancora alle firme, ma la trattativa procede bene.

Foto: Facebook ufficiale Triestina