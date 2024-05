L’indiscrezione: panchina Taranto, c’è Danucci in caso di addio di Capuano

Il Taranto potrebbe inserire un suo dirigente nel suo organigramma, da circa due mesi stiamo parlando di Fabrizio Lucchesi come candidato per la poltrona di direttore generale. Ma andiamo oltre, dovrà esserci un incontro tra il patron Giove e l’allenatore Capuano per trovare un punto di incontro. Capuano è amatissimo dalla piazza che spinge perché rispetti il contratto, ma la sua conferma non è sicura e in caso di svolta da non trascurare la candidatura di Ciro Danucci (ex Brindisi).

Foto: Logo Taranto