L’indiscrezione: panchina Samp, D’Aversa resiste. Inseguono Giampaolo e Iachini. Ora Ferrero…

Roberto D’Aversa ha lasciato la pratica al suo agente, è partito per un periodo di relax. I discorsi con la Sampdoria stanno andando avanti, ma bisogna trovare un accordo legato al contratto in essere con il Parma e in scadenza nel 2022. Adesso la decisione a Ferrero. Nella mini lista ci sono anche Marco Giampaolo (che in passato aveva espresso non pochi dubbio sul suo ritorno) e Giuseppe Iachini, per un ritorno che il diretto interessato avrebbe già avallato. Ma non dipende da lui.

Foto: sito Parma