L’indiscrezione: panchina Samb, in corsa anche Calori

La Samb si è congedata da Paolo Montero e risolverà la pratica allenatore entro domani. E’ escluso che in panchina vada Stefano Colantuono che ha accettato il ruolo di direttore tecnico con un contratto a lunga scadenza e continuerà a mantenere questa carica. In una lista di candidati spicca il nome di Alessandro Calori, che conosce bene l’ambiente, seguito da Capuano e Atzori. Ma le valutazioni sono in corso e nel giro di 24 ore la Samb prenderà una decisione definitiva.

