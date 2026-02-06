L’indiscrezione: panchina Salernitana, a forte rischio Raffaele. Occhio anche alla soluzione interna

06/02/2026 | 22:20:52

Un’altra sconfitta della Salernitana, questa volta a Cerignola, a conferma di un momento pessimo malgrado importanti investimenti (non ultimo quello di Lescano nell’ultima sessione di mercato). Raffaele è una scelta del direttore sportivo Faggiano che evidentemente non ha pagato: idee poche, squadra che non sembra collegata sulla stessa sintonia dell’allenatore. Normale che adesso ci saranno valutazioni su Raffaele, nelle scorse settimane sono stati vari nomi (compreso quello di Pagliuca), ma occhio -in caso di ribaltone – anche alla soluzione interna rappresentata da Guglielmo Stendardo che da poche settimane guida la Primavera.