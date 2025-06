L’indiscrezione: panchina Reggina, oggi la firma di Trocini

16/06/2025 | 10:56:50

La conferma di Bruno Trocini sulla panchina della Reggina non è stata mai in discussione, il suo lavoro è stato eccellente e per un solo punto non è riuscito a centrare l’obiettivo della promozione in Serie C. Oggi l’allenatore firmerà il contratto che lo legherà al club calabrese: obiettivo un’altra stagione da protagonista in D ma stavolta con la promozione diretta e senza passare da inutili playoff, figli di regole senza una logica.

Foto: Sito Reggina