L’indiscrezione: panchina Reggiana, contatti con Dionigi. Ora Viali…

Una crisi senza fine, la permanenza in Serie B a rischio. La sconfitta in casa con il Sassuolo ha amplificato la crisi della Reggiana. La fiducia nei riguardi di Viali è solo di facciata, se l’allenatore restasse sarebbe soltanto perché non si sono concretizzati gli altri incastri. Soprattutto quello con Davide Dionigi, i dialoghi stanno andando avanti da ieri sera e sono proseguiti nelle ultimissime ore. Può succedere ancora di tutto, che Viali resti da sfiduciato o che già nel pomeriggio la Reggiana decida di ripartire da Dionigi.