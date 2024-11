La Pistoiese (Serie D, girone D) ha esonerato Alberto Giacomarro che lascia la squadra al sesto posto con 16 punti, risultati evidentemente non all’altezza delle aspettative. Adesso il club toscano sta per scegliere il sostituto, in pole c’è Alberto Villa (ex Virtus Francavilla e Pergolettese) che tra l’altro a Pistoia ha giocato. Accordo in dirittura.

Foto: logo Pistoiese