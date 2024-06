L’indiscrezione: panchina Pistoiese, in dirittura Giacomarro

La Pistoiese ha scelto l’allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Domenico Giacomarro che ha vinto con il Team Altamura nel girone H di Serie D. Adesso cercherà di ripetersi con la Pistoiese, il programma è molto ambizioso. Giacomarro è un tecnico vincente per la categoria e lo ha dimostrato in diverse occasioni.

Foto: logo Pistoiese