L’indiscrezione: panchina Pisa, ultimi dettagli per Gilardino

21/06/2025 | 10:23:22

Alberto Gilardino si avvia a diventare l’allenatore del Pisa, una traccia chiara dallo scorso 9 giugno quando vi avevamo anticipato i primi contatti. Gilardino ha guadagnato e consolidato la pole, firmerà un biennale con probabile opzione, la risoluzione con il Genoa non è un problema. Oggi la revisione dei contratti, con gli ultimi dettagli sullo staff: entro lunedì sono attese le firme per dare il via alla nuova avventura.

Foto: Instagram Gilardino